Ertuğrul Sağlam: ''Mücadeleyi ve oyunu ortaya koymamız lazım''

Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Kayserispor, deplasmanda Beşiktaş'a 2-0 mağlup oldu. Fenerbahçe'yi deplasmanda 3-2'yle geçtikten sonra 3 maçlık bir mağlubiyet serisi yakalayan Kayserispor'da Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam, karşılaşmayı değerlendirdi. Sağlam, ''Gelecek için umutlandıracak mücadeleyi ve oyunu ortaya koymamız lazım. Daha iyi yapmamız gereken şeyler var, inşallah yapacağız." diye konuştu.

Sağlam'ın açıklamaları şu şekilde:

"Gole kadar oyun dengedeydi. Çok net pozisyon vermedik. İstediğimiz, rakip defansın önde olduğu dönemlerdeki boşlukları buldu. 1-2 pozisyonumuz var gerçi ama daha fazla üretmemiz gerekirdi. Golden sonra yine devreye kadar baskı olmadı."

"İkinci yarı işler istediğimiz gibi gitmedi. Beşiktaş'a 2-0 yenilebilirsiniz İstanbul'da, çok anormal sonuç değil ama bizim daha çok istememiz ve daha çok pozisyon üretmemiz lazımdı. Bunları yapamadık, sonuçta 2-0'lık sonuç ortaya çıktı."

"Hakem faul vermedi, orada çekti gibi problemleri ortaya koyamayız, öncelikle kendi içimizdeki sıkıntıları çözmemiz lazım. Ofansif anlamda sıkıntı yaşıyoruz, maç yaptıkça daha iyi görüyoruz."

"Gerçek anlamda Kayserispor'u sevenleri gelecek için umutlandıracak mücadeleyi ve oyunu ortaya koymamız lazım. Daha iyi yapmamız gereken şeyler var, inşallah yapacağız."

"Fenerbahçe maçı bizi sonuç anlamında mutlu etti ama o gün de eksiklerimiz vardı. Göztepe, Konya maçı, bu maç, baktığımızda sezon içinde bir takımın yaşayacağı toplam şanssızlığı bu üç maçta yaşadık. İlk golde de kaleciye vuruyor, rakipe çarpıp gol oluyor."

"Ortada bir gerçek var, üç mağlubiyet var. Rize maçıyla olumsuz durumu ortadan kaldırıp sonra da takım oyunu oynayabildiğimiz, izleyenlere keyif verdiğimiz, baştan sonra futbol anlamında doğruları yapan bir takım olacağız."