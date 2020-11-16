Ertuğrul Sağlam koronavirüse yakalandı

TFF 1.Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor'un teknik direktörü Ertuğrul Sağlam'ın koronavirüs test sonucu pozitif çıktı. Kulüpten yapılan açıklamada genel menajer Mustafa Aztopal ve teknik direktörü Ertuğrul Sağlam'ın son test sonuçlarının pozitif olduğu duyuruldu

Yakın zamanda kulüp başkanı Yüksel Yıldırım'ın da test sonucu pozitif çıkmıştı