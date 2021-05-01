Ertuğrul Sağlam isyan etti! 'Rakibin maçında skandal olay'

TFF 1. Lig'de heyecan oldukça üst seviyelerde... Süper Lig'e çıkma yolunda mücadele eden Adana Demirspor, Giresunspor ve Samsunspor bugün de kazanarak yarışı son haftaya bıraktı.

Süper Lig yarışı içerisinde olan takımlardan birisi olan Samsunspor'da teknik direktör Ertuğrul Sağlam, karşılaşma sonrasında flaş açıklamalara imza attı.

Rakibi Adana Demirspor'un maçında skandal bir hakem hatası meydana geldiğini savunan tecrübeli hoca "Rakiplerimizin maçlarını yakından takip ediyoruz. Adana Demirspor'un maçını izledik, gollerine baktık. Türk futbolu, Türk hakemliği adına bir skandal meydana çıkmış. Aklım almıyor. Bayağı konuşulacak bir iş. İnsan üzülüyor." ifadelerini kullandı.

Samsunspor'un teknik patronu ayrıca "Bursa'da son haftada Fenerbahçe'den elde ettiğimiz şampiyonluğu inşallah burada Samsunspor ile de alacağız, buna inanıyorum." diyerek Süper Lig'e çıkma inancını pekiştirdi.