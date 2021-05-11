Ertuğrul Sağlam isyan etti

“Oyuncularımıza, başkanımıza, taraftarımıza inanıyorum. Bu takım Allah’ın izniyle Süper Lig’e çıkacak” diyen Sağlam, “Çok şey konuşmak istiyorum ama bir taraftan susmak zorunda olduğumu biliyorum. Son dönemde futbol adına yaşananları güzel ülkem hak etmiyor. Bu futbol düzeninde, kirlenmiş futbol düzeninde temiz kalabilmek şampiyonluktan değerli. Biz bunu yaptık. Tertemiz, dürüst bir şekilde maçlarımızı oynadık ve sonuca rıza gösterdik. Samsunspor’u Süper Lig’e çıkaracağız” diye konuştu.