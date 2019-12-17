Ertuğrul Sağlam: Galip sayılır bu yolda mağlup

Turu geçememelerine rağmen iyi futbol oynadıklarının altını çizen Samsunspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam ise, “İlk maçta iyi oynamıştık. İyi oynayıp, turu geçecek skoru elde edip, tur atlamak istiyorduk. Maça çok iyi başladık. İlk yarı oyun kontrolü tamamen bizdeydi. 2. yarıya da iyi başladık. Pozisyonlar bulduk. O arada çok gereksiz bir kırmızı kartla 1 kişi eksik kaldık. Kısa bir süre Rizespor kontrolü ele aldı. O ara golü de yedik. Oyuncularım yine de maçı bırakmadı. Turu geçmek için üst düzey bir mücadeleyi ortaya koydular. Golü bulduk, 3-4 tane de net pozisyon bulduk ama değerlendiremedik. Rakibe müthiş bir baskı kurduk. Sonuç olarak elendik ama Anadolu’da bir laf vardır; ‘Galip sayılır bu yolda mağlup.’ Biz de öyle bir maç oynadık. Bir takım elenirken taraftarını ve bizleri ancak bu kadar memnun eder. Artık sadece lige odaklanacağız. Rakip takıma da başarılar dilerim” diye konuştu.