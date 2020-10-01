Ertuğrul Sağlam: Çok bariz hakem hataları var

Samsunspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, uzaktan bağlantı ile bir basın toplantısı düzenleyerek güncel konulara ilişkin açıklamalarda bulundu. Pandemiden en çok etkilenen takımlardan bir tanesinin Samsunspor olduğunu belirten Ertuğrul Sağlam, "Bizim en önemli sıkıntılarımızdan birisi pandemi oldu. Geçen hafta 3 oyuncumuzdan bu yüzden faydalanamadık. Bu hafta bu nedenle 2 oyuncumuz oynayamayacak. Pandemide en fazla sıkıntıyı çekip oyuncusunu oynatamayan takımlardan birisi de biz olduk. Biz yaptığımız transferlerle iyi bir kadro oluşturduk. Ama iyi bir takım olabilmek içinde zamana ihtiyacımız var" diye konuştu.

"Benim beklentim hayal aleminden uzaklaşmak"

Ligin hafife alınmaması gerektiğine değinen Sağlam, "Şampiyonluk mücadelesinin ve play-off mücadelesinin birçok takımla yaşanacağı ve belki de bu yarışın son birkaç haftada bile belirlenmesinin zor olacağı bir mücadele bizi bekliyor. Şöyle bir algı oluşturuldu. Samsunspor çıkar bu ligi 3 atar, 5 atar açık ara önde bitirir diye bir algı. Bence bu çok yersiz bir algı. Benim beklentim hayal aleminden uzaklaşmak ve gerçeklerle yüzleşmek lazım" şeklinde konuştu.

"TFF 1. Lig’de kesinlikle VAR sistemi uygulanmalı"

Geçen hafta oynanan Bandırmaspor karşılaşmasından da bahseden başarılı teknik adam, "Geçen seneden beri çok bariz hakem hatalarının olduğu maçları oynamaya başladık. Ben çok hakemlerden konuşmam ama yaşadığımız sıkıntıyı dile getirmek istedim. 18. dakikada Muhsin’in bileğine rakibin yaptığı bir müdahale var ki kesinlikle kırmızı kart. 24. dakikada net penaltıyı hakem es geçmiş. İlk gol kesinlikle çok net bir şekilde ofsayt. Maalesef yan hakem pozisyonu kaçırıyor ve biz golü ofsayttan yiyoruz. Rakibin attığı 2 golde yine hakemin gözünün önünde Oğuz’a yapılan bir bodoslama faul var. Hakem maalesef bunu da göremiyor ve biz 2. golü yiyoruz. Bir maç içinde rakibe verilmeyen bir kırmızı kart, bize verilmeyen bir penaltı var. Rakibin attığı 2 golde iptal edilmesi gereken gol. 4 tane maçın skorunu etkileyecek çok bariz hakem hatası var. VAR sistemi olsa bu 4 bariz hata VAR’da incelenir, tam tersi kararlar verilirdi. TFF 1. Lig’de kesinlikle VAR sisteminin uygulanmaya başlaması zorunluluğu burada ortaya çıkıyor. Maç içinde bu kadar bariz hakem hatasının yaşandığı başka bir maç görmedim ve kaybetmeden döndük bu da bir başarıdır" ifadelerini kullandı.

"Akhisarspor maçını kazanmak istiyoruz"

Pazar günü oynanacak Akhisarspor karşılamasını kazanmak istediklerini dile getiren Ertuğrul Sağlam, "İnşallah Akhisar karşılaşmasında iyi bir futbolla alacağımız 3 puan, oynadığımız 4 maçta yaşadığımız dezavantaj ve sıkıntıyı atlatmak için faydalı olacaktır. Ligde 4-5 zor deplasman varsa bizim oynadığımız 2 deplasmanı bunlardan sayabiliriz. 2 zor deplasmandan kaybetmeden dönüp bu 4 maçta içerideki karşılaşmalarımızı da kazabilirsek bu kadar sıkıntıya rağmen şu ana kadar istediğimiz gibi geçtiğini söyleyebiliriz. Akhisar karşılaşmasını kazanmak için önemli sebeplerimiz var. Şampiyonluk yarışında kendi sahamızda kaybetmemek, camiamızı alınacak 3 puanla daha da motive etmek, 15 günlük arayı mutlu huzurlu geçirmek için kazanmamız gerek. Boli’nin Yasin’in sakatlığı var. Koronalı oyuncularımız var. Caner’in Covid ile ilgili sıkıntısı bitti, bu hafta oynayabilecek ancak Erkam ve Burak oynayamayacak. Oynayan arkadaşlarımız oynayamayan arkadaşlarımızın yokluğunu hissettirmeyecektir. Ellerinden geldiğince iyi bir performans ortaya koyacaklardır. Güzel bir galibiyetle Milli Takım arasına girmek istiyoruz" açıklamasında bulundu.

İHA