Ertuğrul Sağlam: 1,5 yıl sonra lider olduk, keyfini çıkartacağız

Samsunspor, kendi sahasında ağırladığı Gümüşhanespor’u 3-0 yenerek, 1,5 yıl sonra liderlik koltuğuna oturdu. Karşılaşmanın ardından maç sonu basın toplantısında konuşan Samsunspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam mücadeleyi değerlendirdi.

Uzun bir aradan sonra ligde lider olduklarının altını çizen Ertuğrul Sağlam, “1,5 yılın ardından ligde lider olduk. Bunu keyfini yaşayacağız. Rehavete girecek bir durum yok. Aksine daha fazla sorumluluk yükleyecek. Bizler de sorumluluk sahibi insanlar olarak bu sorumluluğu yerine getirerek, hepimizin istediği şampiyonluğa ulaşacağız. Cumartesi günü bir final maçı bizi bekliyor. Pazartesiden itibaren o maça hazırlanacağız. Liderliğin yüklediği sorumluluklar var. Bundan sonra daha fazla çalışacağız, fedakarlık yapacağız. İnşallah geldiğimiz noktadan aşağıya inmemeye çalışacağız” dedi.