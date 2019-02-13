Ankara Spor Salonu'nda oynanan çeyrek final maçında Galatasaray Doğa Sigorta, Türk Telekom'a 85-79 mağlup oldu. Müsabaka sonrası basın toplantısında konuşan Galatasaray Doğa Sigorta Başantrenörü Ertuğrul Erdoğan, takım oyuncularının basit hatalar yaptığını ifade etti. Erdoğan, “Her şeyden önce Telekom takımını kutluyorum ve hafta sonu oynayacağı yarı final maçında başarılar diliyorum. Çok basit hatalar yaptık. Rakip takımın en skorer oyuncusuna çok sayıda atış şansı verdik. Oyun planının çok uzağında kaldık. Tecrübeli oyuncuların yaptığı hatalar kaybetmemize sebep oldu” diye konuşu.

Galatasaray Doğa Sigorta takım oyuncusu Zach Auguste maç sonu yaptığı açıklamada, “Bizim açımızdan hayli zor bir maç oldu. Aptalca hatalar yaptık. Türk Telekom takımını kutluyor ve yarı finalde başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.