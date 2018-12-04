Ertuğrul Erdoğan: 'Sahada mücadele eden bir Galatasaray vardı'

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 9. hafta karşılaşmasında konuk olduğu Darüşşafaka Tekfen'i 84-79 mağlup eden Galatasaray’ın başantrenörü Ertuğrul Erdoğan, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

İki haftadır deplasmanda kazandıklarını hatırlatan Erdoğan, "İki tarafın da galibiyete çok ihtiyacı vardı. Maçın sonunda psikolojik üstünlüğü elinde tutan ve daha doğru kararlar veren biz olduk. Türkiye liginde ve ULEB Avrupa Kupası’nda deplasman maçları üst üste geliyor. Milli maç arası bizim için iyi oldu. Oyuncularımı tebrik ediyorum." diye konuştu.

Her maç daha iyiye gittiklerini söyleyen Erdoğan, şunları kaydetti:

"Ribauntlarda Eric ve Evans’ı karşılamakta zorlandık. Asist sayımızdan memnunuz. Çok boş atış kaçırdık, onlar olsa belki daha iyi olacaktı. Çok hata yaptık ama sahada mücadele eden bir Galatasaray vardı. Bu, bizim kimliğimiz olmaya başladı. Bunu çok önemsiyorum. Biz de rakibimiz gibi zorlu bir süreçten geçtik. Ancak toparlandık. Lig çok uzun. Denk takımlar var. Her maç böyle geçecek. Kolay maç yok."