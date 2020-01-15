Ertuğrul Erdoğan: Rytas hak ettiği bir galibiyet aldı

7DAYS EuroCup TOP 16 Turu G Grubu'nda temsilcilerimizden Galatasaray Doğa Sigorta, sahasında konuk ettiği Rytas Vilnius'a 89-73 mağlup oldu.

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Galatasaray Başantrenörü Ertuğrul Erdoğan, rakiplerini tebrik etti.

Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Erdoğan, "Rytas takımı oyuncularını ve başantrenörlerini tebrik ediyorum. Bugün çok hak ettikleri çok önemli bir deplasman galibiyeti aldılar." dedi.

Webster’ın ilk yarının son anlarında diskalifiye edildiğini aktaran Erdoğan, "Basketbola dair bilmemiz gereken çok önemli bir şey var. Geçmiş ya da gelecek yoktur sadece bugün vardır. Bugün geçmişi düşünerek oynadık ve maç sandığımızdan zorlu geçti. Maçın içinde rotasyonumuzun ana oyun kurucusunu kaybettik. Bu bir bahane değil ama işimizi çok daha zorlaştırdı. Zaten sakatlıklarla boğuşuyoruz. Zaten elimizde çok kısa bir rotasyon var. Bugün mağlubiyetten öte bir oyuncumuzu daha kaybetmiş olabiliriz. Bu çok daha üzücü bir durum. Umarım bununla yaşamayı öğreneceğiz ve hayatta kalacağız." diye konuştu.

Mücadelede Galatasaray taraftarının tepkisini çeken hakem yönetimiyle ilgili soru üzerine sarı-kırmızılı takımın başantrenörü, "O konuya girmek istemiyorum. Girersem çok daha kötü olacak." ifadesini kullandı.