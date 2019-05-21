Ertuğrul Erdoğan: Maçın genelinde iyi oynadığımızı düşünüyorum

Galatasaray Doğa Sigorta Başantrenörü Ertuğrul Erdoğan, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek finalinde Gaziantep Basketbol’u 79-61 yenerek seride 1-0 öne geçtikleri ilk maçta, iyi basketbol oynadıklarını söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Erdoğan, son bir ayın en iyi basketbolunu oynadıklarını belirterek, "Oyuna sadık kalarak oynadık. Zaman zaman basit hatalar yaptık. Maçın genelinde iyi oynadığımızı düşünüyorum. Can Korkmaz ve Caner Erdeniz’in yaptığı katkı çok değerliydi. Oyuna kim girerse girsin bugün iyi katkı yaptı. Topun bu kadar iyi paylaşılması beni çok memnun etti." ifadelerini kullandı.

Gaziantep Basketbol’un evinde tehlikeli bir takım olduğunu kaydeden Erdoğan, "Ciddi bir averaj elde etik. Zor bir deplasmana gidiyoruz. Yüksek konsantrasyonla oynayacağız. Rakibimizin ne kadar tehlikeli ve iyi olduğunuzu biliyoruz. Seriyi cumartesi bitirmek için her şeyi yapacağız. Maç maç gidiyoruz." şeklinde görüş belirtti.