Ertuğrul Erdoğan: Maça kafaca hazır gelmemişiz

Solgar Vitamin Erkekler Türkiye Kupası yarı final müsabakasında Darüşşafaka Tekfen, Galatasaray Doğa Sigorta’yı 85-71 mağlup ederek finale yükseldi. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Galatasaray Doğa Sigorta Başantrenörü Ertuğrul Erdoğan, rakipleri Darüşşafaka Tekfen’i tebrik ederek maça konsantre olamadıklarını söyledi.

"Rakamlar ve oyunumuz gösteriyor ki maça kafaca hazır gelmemişiz" diyen Erdoğan, "Özellikle üçüncü çeyrekteki yumuşak savunmamız maçı kaybettiğimiz çeyrek olarak görünüyor. Atış tercihleri bizim adımıza maçın başından sonuna kadar yanlıştı. Dar rotasyon ile çok yoğun bir takvimden geçti. O yüzden oynayan oyunculara kızmak içimden gelmiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Üç kulvarda da sağlık sorunlarıyla mücadele ettiklerine dikkati çeken Erdoğan, "Marko Arapovic ile Lazeric Jones sezonu kapatacak gibi duruyor. Bir şekilde ayakta kalmaya çalışıyoruz. Şimdi tek hedefimiz lige verilen arada toparlanıp sağlıklı bir şekilde Fenerbahçe Beko karşılaşmasına çıkmak." diye konuştu.