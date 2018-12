Ertuğrul Erdoğan: 'İnişli çıkışlı bir maç oldu'

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasında konuk olduğu Türk Telekom'a 87-81 mağlup olan Galatasaray'da başantrenör Ertuğrul Erdoğan, maçın ardından bulunduğu açıklamalarda, "Mücadelenin başlangıcı, bizim arzu ettiğimiz ve düşündüğümüz bir fotoğraf değildi. Onun dışında inişli çıkışlı bir maç oldu. Seyir zevkini bilemem ama basketbol olarak çok kaliteli bir oyun ortaya koyduğumuzu düşünmüyorum. İki takım da iyi mücadele etti. Ümit ediyorum, kalan iki maçımızı kazanıp, yeni yılda daha iyi bir görüntü veren Galatasaray takımı oluruz." ifadelerini kullandı.

Oyuncularına uyarılarda bulunan Erdoğan, şöyle konuştu:

"Geçen haftaki maçtan sonra söylediğim şey şuydu; inşallah bu maçın sorumluluğunu taşıyabiliriz. Sanıyorum ben oyuncularıma bunu çok iyi izah edemedim. Çünkü Fenerbahçe’yi yenmek sizi diğer takımların önünde, Fenerbahçe kadar kuvvetli hale getirmez. Çünkü bizim limitimiz belli. Dolayısıyla her maçın bizim açımızdan final olduğunu, her konuşulan detayın bir önem taşıdığını, oyun planının biraz dışına çıktığınızda kontrolünüzü kaybetmenizin an meselesi olduğunu bu genç takımın anlaması lazım."