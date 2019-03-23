Ertuğrul Erdoğan: Çok değerli bir galibiyet aldık

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin 23. haftasında konuk ettiği Beşiktaş Sompo Japan’ı 93-87 yenen Galatasaray Doğa Sigorta’nın başantrenörü Ertuğrul Erdoğan, çok değerli bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Sinan Erdem Spor Salonu’nda yapılan derbinin ardından düzenlenen basın toplantısında görüşlerini aktaran Erdoğan, Beşiktaş Sompo Japan’ın ligde ilk 4’e oynayan takımlar arasında yer aldığını belirterek, "Çok değerli bir galibiyet aldık. Beşiktaş’a karşı deplasmanda da kazanmıştık. Önemli bir galibiyet. Yakaladığımız galibiyet serisini devam ettirmek istiyoruz. Önümüzde Darüşşafaka Tekfen müsabakası var. Onlar da toparlandı. O maçı da kazanarak, üst sıralara tutunmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Sarı-kırmızılı taraftarların maç boyunca takıma verdiği destek hakkında da konuşan Ertuğrul Erdoğan, "Galatasaray takımının, taraftarıyla bütünleştiğinde enerjisi yükseliyor. Oyun ritmi değişiyor. Bu da galibiyete direkt etki ediyor. Bu salon daha fazla dolmalı. Bu takım bütün eksiklerine rağmen saygıyı hak ediyor. Sonuna kadar mücadele ediyor." diye konuştu.

Sarı-kırmızılı basketbol takımının sezon başından bu yana eşik atladığına dikkati çeken Erdoğan, "Önemli olan takım iskeletini kurmak ve bunu korumak. En büyük amacımız bu. Çok genç bir takımız. Bu takımın hata yapması kadar doğal bir şey yok. Sezon başından bu yana oynadığımız basketbol çok değişti. Her hafta üstüne koyan bir takım var." değerlendirmesinde bulundu.

AA