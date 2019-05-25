Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi Play-Off Çeyrek Final serisi ikinci maçında Gaziantep Basketbol'a 79-69 mağlup olan Galatasaray Doğa Sigorta'nın başantrenörü Ertuğrul Erdoğan, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Gaziantep Basketbol ile eşleşmenin kolay maçları ortadan kaldırdığını anlatan Erdoğan, "Play-Off maçlarından önce söylediğim gibi bu eşleşme en zorlarından bir tanesi. Birbirine denk bir eşleşme oldu. Dolayısıyla atmosferin bizim açımızdan zor geçeceğini bilerek Gaziantep’e geldik. Yüzdelerimizin bu kadar düşük olduğu bir maçı kazanma ihtimalimiz tabii ki çok fazla yok. Bugün rakibimizin yüzdeleri, Play-Off atmosferinden dolayı oldukça yüksekti. Üçüncü maç İstanbul’da. Artık o müsabaka, iki taraf içinde sezonu kapatma veya devam etme maçı olacak." değerlendirmesinde bulundu.