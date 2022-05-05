Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun 1 milyar TL'lik çağrısına ilk yönetim kurulu yanıt vermişti. Başta Başkan Ahmet Ağaoğlu, Asbaşkan Ertuğrul Doğan, Başkan Yardımcısı Yalçın Orhan, Yönetim Kurulu Üyeleri Şemsetdin Hancı ve Esat Emanet kupa anıtı için 1'er milyon bağışta bulunmuşlardı.

İlk etapta 1 milyon lira bağışta bulunan ve zaman zaman kulübe kasa kolaylığı sağlayan Trabzonspor Asbaşkanı Ertuğrul Doğan, 5 milyon lira daha katkı sağlayarak, toplamda 6 milyon liralık bağışta bulunmuş oldu.

Trabzonspor Yönetim Kurulu, stadyumun önüne yapılacak olan şampiyonluk anıtı için karar almıştı. Hedef bin Trabzonspor taraftarına ulaşıp 1 milyar TL gibi astronomik bir gelir elde etmek olacak.