Trabzonspor’un önemli isimlerinden biri olan, başkan yardımcısı Ertuğrul Doğan, FANATİK’e konuştu. Kulübün içinde bulunduğu ekonomik durumdan sportif beklentilere kadar birçok konuda fikirlerini açıklayan Bordo-Mavililer’in yöneticisi, taraftarın gösterdiği ilginin de savaşan takımın bir eseri olduğunu dile getirdi. İşte satır başlarıyla Ertuğrul Doğan’ın açıklamaları:

‘Son dakikada gelince...’

“Başakşehir maçı keyif veren, iyi mücadelenin ortaya çıktığı bir karşılaşmaydı. Normal şartlar altında beraberliğe sevinmek gibi bir durumumuz olmaz. Ancak golümüz uzatma dakikasına sıkışınca 1 puanın kıymeti oluyor tabi. En önemlisi ise takımımız puan kaybetse bile ortaya koyduğu mücadele. Yani kötü sonuç aldığımız maçta bile bir mücadele, bir reaksiyon gösteriyoruz. Bu da umudumuzu hiç kaybetmememizi sağlıyor.”

‘Süreç bizim avantajımıza’

“Haftalar ilerledikçe işlerin bizim açımızdan daha iyi gideceğine inanıyorum. Çünkü mazeret değil ama çok önemli eksiklerin hepsini üst üste yaşadık. Bunlara rağmen takımımız eğer böyle bir konumdaysa haftalar ilerledikçe daha da iyi olacaktır. Zaten dışarıdan gelen kötü niyetli eleştiri ve yorumlara çok fazla takılmıyor, kendi işimizi iyi ve doğru yapmaya çalışıyoruz. Bizi bugüne kadar bunlar bir yere getirdi.”

‘Bizim lükslerimiz yok’

Başarılıysak bunun sebebi her işin iyi planlanmış ve yönetilmiş olmasından dolayıdır. Yönetimden en alt birime kadar söylüyorum. Çünkü iyi oyuncu almakla bitmiyor her şey. Bizim eski yönetimler kadar lükslerimiz yok. Her şeyi doğru yapma, doğru yönetme zorunluluğumuz var. Yani hatta 1 değil, 5 yıl hata yapma şansımız yok. İşlerin düzene girmesi, ekonominin yönetilebilir olması için taviz vermemek gerekiyor. Daha önceki hatalar da bu yolda bize bir ders niteliğinde. O nedenle doğru bildiklerimizi geliştirerek çalışmaya devam edeceğiz.”

Fanatik Özel / Serhat Demirtaş