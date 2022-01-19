Altay Bayındır ve Berke Özer'in sakatlıkları sonrası Fenerbahçe 'de görev Ertuğrul Çetin'e düştü. Antalyaspor maçında ilk profesyonel deneyimini yaşayan Ertuğrul, Altay maçında Sarı Lacivertli formayla ilk kez bir Süper Lig maçına ilk 11'de çıktı. Fenerbahçe altyapısında yetişen ve kısa süreli Altınordu macerasının ardından Kanarya'ya geri dönen genç kalecinin kariyeri de bu gelişmenin ardından merak konusu oldu. Ertuğrul Çetin kimdir, kaçında? Ertuğrul Çetin nereli, hangi takımlarda oynadı? sorularının yanıtları ve detaylar haberimizde.

Ertuğrul Çetin kimdir, kaçında? Ertuğrul Çetin nereli, hangi takımlarda oynadı? Ertuğrul Çetin'in boyu kaç?

Tam adı Osman Ertuğrul Çetin olan genç kaleci, 21 Nisan 2003'te İstanbul'da dünyaya geldi. 11 yaşında Fenerbahçe altyapısına katılan ve alt yaş gruplarında forma giyen Ertuğrul, Ekim 2020'de futbolcu fabrikası Altınordu'ya transfer oldu.

Burada 1 sezon geçiren 18 yaşındaki kaleci, Ocak 2021'de Fenerbahçe'ye geri döndü. U19 Takımı'nda 24 maça çıkan, Şubat 2019'da profesyonel sözleşmeye imza atan Ertuğrul'un Sarı Lacivertliler ile Haziran 2023'e kadar sözleşmesi bulunuyor.

Fenerbahçe'nin 3. kalecisi konumunda olan, U19 Milli Takımı'nda 5 maça çıkan genç oyuncunun boyu 1.88. Comolli döneminde A takımla idmanlara çıkmaya başlayan Ertuğrul, aynı zamanda Fenerbahçe'nin eski kalecisi olan ve Vedat Muriç transferinde Çaykur Rizespor 'a verilen Tarık Çetin'in kuzeni.