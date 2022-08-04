Sakatlığı nedeniyle yoğun tedavi uygulanan kaleci Altay Bayındır, Slovacko maçında yer alamadı. Kaleyi ise altyapıdan yetişen Ertuğrul Çetin korudu. 19 yaşındaki Ertuğrul, ilk kez bir Avrupa mücadelesinde takımın kalesini korurken genç eldivenin kariyeri merak konusu oldu. Hatırlanacağı üzere Ertuğrul, 2021-2022 sezonunda Fenerbahçe 'nin Antalyaspor ile karşılaştığı maçta oynayarak ilk profesyonel deneyimini yaşamış, Altay maçında Sarı Lacivertli formayla ilk kez bir Süper Lig maçına ilk 11'de çıkmıştı. Genç kalecinin kariyeri ilgili detaylar haberimizde.

Ertuğrul Çetin kimdir, kaçında? Ertuğrul Çetin nereli, hangi takımlarda oynadı? Ertuğrul Çetin'in boyu kaç?

Tam adı Osman Ertuğrul Çetin olan genç kaleci, 21 Nisan 2003'te İstanbul'da dünyaya geldi. 11 yaşında Fenerbahçe altyapısına katılan ve alt yaş gruplarında forma giyen Ertuğrul, Ekim 2020'de futbolcu fabrikası Altınordu'ya transfer oldu.

Burada 1 sezon geçiren 18 yaşındaki kaleci, Ocak 2021'de Fenerbahçe'ye geri döndü. U19 Takımı'nda 24 maça çıkan, Şubat 2019'da profesyonel sözleşmeye imza atan Ertuğrul'un Sarı Lacivertliler ile Haziran 2023'e kadar sözleşmesi bulunuyor.

İrfan Can Eğribayat transferi sonrası Fenerbahçe'nin 3. kalecisi konumunda olan, U19 Milli Takımı'nda 9 maça çıkan genç oyuncunun boyu 1.88. Comolli döneminde A takımla idmanlara çıkmaya başlayan Ertuğrul, aynı zamanda Fenerbahçe'nin eski kalecisi olan ve Vedat Muriç transferinde Çaykur Rizespor 'a verilen Tarık Çetin'in kuzeni.

15 Ocak 2022'de Antalyaspor maçıyla ilk kez Fenerbahçe forması giyen, 19 Ocak 2022'de ilk kez Sarı Lacivertlerle ilk 11'de sahaya çıkan Ertuğrul, Ağustos 2022'de ise ilk kez bir Avrupa mücadelesinde takımın kalesini korudu.