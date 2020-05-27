Espor dünyasının ülkemizde en önemli takımlarından biri olan Dark Passage’ın sahibi ve yöneticisi Ertuğ Okçuoğlu, FANATİK'e konuştu. Okçuoğlu, hem bu sezon Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi'nde gösterdikleri performansı değerlendirirken, esporun geleceği ile ilgili sorularımıza da tüm içtenliğiyle yanıt verdi.

İşte Ertuğ Okçuoğlu'nun sorularımıza verdiği yanıtlar:

Şampiyonluk Ligi’nde Dark Passage, yarı finalde Wildcast’e kaybetti. Final sizce neden olmadı? Bu Kış Mevsimi’ni takım olarak nasıl geçirdiniz? Bir sezon değerlendirmesi rica ediyoruz.

Ligin 2. Yarısı ile beraber bizim bir düşüşümüz Wildcats’in ise yükselişi vardı. Bizden daha iyi oynuyorlardı. Oyun olarak bir çözüm bulamadığımız için daha tecrübeli oyuncuları kadroya ekleyerek çözüm bulmak istedik. Önce Maxi ile anlaştık fakat Nişancımız Waste’nin İngilizce rahat edememesi sebebiyle iletişimde problem yaşamamak adına bir de yabancı nişancı almak istedik. Burada tercihimizi daha istekli, arzulu ve kariyer planı olan bir nişancıdan kullanmak yerine Achu ile kullanarak hata yaptık. Kendisi de zaten Yarı Final serisinde nasıl bir hata yaptığımızı hepimize tekrar gösterdi.





League of Legends espor turnuvaları arasında şu an Türkiye’de hit seviyede. Bunun nedeni sizce tam olarak nedir? Neden genç oyuncuların da tercihi haline gelen bir spor halinde geldi?

Bunun cevabı senelerdir de aynı; Riot Games’in Türkiye’de ofisi olması. Lokal olarak uzun zamandır ülkemizde çalıştıkları ve işlerini iyi yaptıkları için milyonlarca oyuncuya ve izleyiciye sahipler. Yayın tarafı da çok kaliteli doğal olarak bir çok oyuncu League of Legends oynuyor ya da izliyor.

Esporun ülkemizdeki geleceğini yorumladı

Bir yönetici olarak espor branşını nasıl değerlendiriyorsunuz? Geleceğin sporu deniliyor genelde ama artık tam anlamıyla Türkiye'de engelleri aştı diyebilir miyiz?

Espor yaklaşık 18 yıldır içerisinde olduğum bir sektör. Doğuşundan bugüne kadar içerisinde yaşadım. Ülkemiz yurt dışına göre biraz daha yavaş ilerliyor olsa da gelecek adına umutluyum. Henüz engelleri aşmadık ama önümüzdeki 10 yıl içerisinde çok daha farklı bir konumda olacağımızı düşünüyorum. Espor geleceğin sporu olmasa bile geleceğin en iyi entertainment kategorisinden biri olacağı kesin. Bilgisayar ya da konsol başında olduğumuz için önümüzdeki senelerde de spor ile bağdaştırılması bazı kitleler tarafından kabul edilmeyecek dolayısı ile spor yerine eğlence olarak bakmamız daha mantıklı geliyor.

'Genç oyuncular ile kadromuzu güçlendirdik'

Dark Passage’de ne tarz değişimler olacak, hem yeni turnuvalar hem de önümüzdeki Yaz Ligi için?

League of Legends’da yeni genç oyuncular ile kadromuzu güçlendirdik. Zula’da ise Rekabet liginden tekrar Süper Lig’e yükselmek için yarışacağız. Bu iki oyun dışında ise VALORANT’ı bekliyoruz. O tarafta yeni bir takım kurma ihtimalimiz olabilir.

'Etkinliklerin iptali iyi olmadı'

Corona virüs etkisi nedeniyle espor dünyası tüm dünyada büyük bir ivme kazandı. Bu konuyla ilgili görüşleriniz nelerdir?

İnsanların eve kapanması ile hem izlenme süresi hem de oyun oynama süresi arttı tabi. Fakat markaların ürün satışı tarafında yavaşlaması hatta bazı sektörlerin tamamen kepenk indirmesi hem etkinlik, organizasyon şirketleri için hemde espor takımları için çok iyi olmadı. Hali hazırda yapılacak etkinliklerin ertelenmesi veya iptali, aynı şekilde takımların sponsorluk anlaşmaları zarar gördü. Bir oyun sever olarak izleyici ve oyuncu sayısının artmasının ne kadar güzel olduğunu düşünüyorsam bir takım sahibi olarak da iş dünyasının etkilenmesi beni o kadar endişelendiriyor.

Mehmet Caner Kolağasıgil







