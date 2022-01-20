Ertelenen Başakşehir - Konyaspor maçının tarihi belli oldu

Süper Lig 'in 21. hafta maçları kapsamında 15 Ocak'ta oynanması planlanan Başakşehir - Konyaspor mücadelesi, konuk ekibin millî oyuncusu Ahmet Çalık'ın 11 Ocak günü geçirdiği trafik kazası sonucunda hayatını kaybetmesinin spor dünyasında ve takımı Konyaspor'da yarattığı derin üzüntü neticesinde ertelenmişti. Karşılaşmanın yeni günü ve saati belli oldu.

Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 21. haftasından ertelenen Başakşehir - Konyaspor mücadelesinin 22 Şubat'ta saat 20:00'da oynanacağı açıklandı.