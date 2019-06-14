Tolga Zengin’in mukavelesi sona erdikten sonra kaleci konusunda maaş bütçesi rahatlayan Beşiktaş, Ertaç Özbir ile her konuda anlaştı.

Daha önce 29 yaşındaki file bekçisiyle el sıkışan Siyah-Beyazlılar, son pürüzleri de gidirip bu transferi noktaladı.

Yıllık 750 bin Euro (5 milyon TL) ücret karşılığında Ertaç Özbir, Beşiktaş’a imza atacak. Mukavelenin 2+1 senelik yapılması planlanıyor.

Yeni Malatyaspor ile kontratı bittiği için Ertaç için herhangi bir bonservis bedeli de ödenmeyecek.

Teknik direktör Abdullah Avcı’nın bu transfere tereddüt etmeden onay verdiği öğrenilirken, kısa zamanda resmi duyurunun yapılması bekleniyor. Orhan Yıldırım