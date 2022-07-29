2021-2022 sezonunda İskenderunspor ile şampiyonluk yaşayan Ertaç Bağcı, TFF 2. Lig ekibiyle karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.

27 yaşındaki tecrübeli futbolcu konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Geçtiğimiz sezon Jan Olde Riekerink, Bülent Yenihayat hocamdan ve yardımcılarından çok şey öğrendim. Her zaman yanımda olup beni yalnız bırakmadılar. Başkanımız Hakan Bolat ve Melike Bolat’ta bana burada sahip çıkıp hem annelik hem babalık yaptılar. Burası benim yuvam. Bu sene 1. lige çıkma yolunda aileme başarılar dilerim" ifadelerine yer verdi.

Öte yandan bir çok takımla transfer görüşmesi yapan tecrübeli oyuncunun yeni takımı önümüzdeki günlerde netlik kazanacak. (İHA)