Ersun Yanal’sız ikinci maç

3 Mart’ta oynanan maçın ardından Yanal’la yollar resmen ayrıldı ve ardından Kanarya, 2-1 kaybettiği bu mücadele sonrasında ligde Denizlispor ile 2-2 berabere kaldı ve dün de deplasmanda 9 kişi kalan Konyaspor’a tek golle mağlup olarak kötü gidişini sürdürdü.

Adaylar var anlaşma yok!

Ersun Yanal sonrasında ikinci resmi maçına çıkan ve hala teknik direktör bulamayan Fenerbahçe’de gündeme gelen isimlerden Roger Schmidt, geçtiğimiz günlerde Hollanda temsilcisi PSV’nin yeni teknik direktörü olmuştu. Sarı- Lacivertliler’in listesinde şu an için üç isim yer alıyor. Bunlar A Milli Takımımız’ın eski hocası Mircea Lucescu, şu an boşta olan Tayfun Korkut ve Alanyaspor’un teknik direktörlüğünü yapan Erol Bulut.