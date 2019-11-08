Fenerbahçe Kasımpaşa maçının bitiminde teknik direktör Ersun Yanal, futbolseverlerin görmeye alışık olmadığı bir şekilde yayıncı kuruluşa röportaj verdi. Günlük yaşamında gözlük kullanmayan Fener'in hocası, röportaj esnasında gözlükle konuşmak zorunda kaldı.

Bunun sebebi daha sonra anlaşıldı. Ersun Yanal'ın maç esnasında sağ gözünde yorgunluğa bağlı bir rahatsızlık olduğu ve buna bağlı olarak Yanal'ın gözünün kanlandığı öğrenildi.

Maç biter bitmez gözüne damla damlatılan Ersun Yanal'ın, göz yorgunluğunun kısmen giderilmesi için yayıncı kuruluş röportajına da gözlükle çıktığı ifade edildi.

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