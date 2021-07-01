Tolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA) - SÜPER Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, bugüne kadar sayısız ismi Türk futboluna kazandıran teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde sürdürdüğü transfer çalışmalarında kadrosuna 5 genç futbolcu dahil etti.

Süper Lig 'de yeni sezonu ilk 5 takım arasında tamamlama hedefiyle hazırlıklarını sürdüren Fraport TAV Antalyaspor'da transfer çalışmaları devam ediyor. Teknik direktör Ersun Yanal'ın talepleri doğrultusunda kadrosunu güçlendirmeyi hedefleyen kırmızı beyazlılar, önceliği genç futbolcuların takıma kazandırılmasına verdi. Kulübün ekonomik yapısı göz önünde bulundurularak 5 genç futbolcuyu takıma kazandıran Ersun Yanal ve Antalyaspor yönetimi, bu futbolcuların Antalyaspor formasıyla başarı elde edip, ilerleyen yıllarda Türk futbolunda adından söz ettirmesini hedefliyor.

Yıldız adayı futbolcu transferinde geniş kapsamlı araştırma yapan kırmızı beyazlılar, transfer dönemi devam ederken Sherel Floranus, Diogo Sousa, Doğukan Nelik, Ersin Zehir, Erkan Eyibil'i renklerine bağladı. Bugüne kadar genç yaşta parlattığı yıldız futbolcuların başarısıyla adından söz ettiren teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde transfer çalışmalarını sürdüren kırmızı beyazlı kulübün 2 'yıldız adayı' oyuncuyu daha kadrosuna dahil etmesi planlanıyor. Transfer çalışmalarına devam eden kırmızı beyazlı yönetim, gelecek hafta Erzurum'da yapacağı kamp çalışmalarında genç futbolcularla başarılı kamp dönemi geçirmeyi hedefliyor.

Kırmızı beyazlılarda sezon sonu Ferhat Kaplan, Lukas Podolski, Ersan Gülüm, Sidney Sam, Jean Armel Drole takıma veda etti.

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