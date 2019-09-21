Ersun Yanal’ın yeni jokeri Volkan Demirel!

Volkan Demirel, futbolculuk kariyerini noktalayarak Ersun Yanal’ın teknik ekibine dahil olmuştu. Çiçeği burnunda antrenör, kısa sürede Yanal’ın yeni jokeri konumuna geldi. Volkan Demirel, adeta Samandıra Tesisleri’ni mesken tuttu. Volkan, günün büyük bölümünü tesislerde geçiriyor.

37 yaşındaki antrenör, Ersun Yanal’a teknik konularda yardımcı olmakla kalmıyor, futbolcularla sık sık konuşmalar yaparak tecrübelerini onlara aktarıyor. Volkan Demirel bir yandan da ilk antrenörlük lisansını almak için TFF’nin başlatacağı UEFA B antrenörlük kursuna hazırlanıyor.

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