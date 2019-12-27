Fenerbahçe Süper Lig'de bu sezon stoper konusunda ciddi bir sıkıntı yaşadı. Ersun Yanal geçen sezon devre arasında Serdar Aziz ve Sadık Çiftpınar'ı transfer etmiş bu sezon başında ise Zanka ve Adil Rami takıma dahil olmuştu. Fenerbahçe'de bu transferlere rağmen orta saha orijinli Jailson ve Luis Gustavo da bu bölgede oynadı.

En çok Zanka - Jailson, Zanka - Serdar ikilisi oynadı

Ersun Yanal bu sezon en çok Zanka - Jailson ve Zanka - Serdar Aziz ikilisi ile maça çıktı. Stoper bölgesinde ilk 11'de 6 kez Zanka - Jailson, 6 kez Zanka - Serdar Aziz oynadı. Bu sezon bir kez stoper bölgesinde Zanka - Rami, iki kez Sadık - Serdar, bir kez Jailson - Serdar ikilisi sahaya çıktı. Ersun Yanal, zaman zaman maç içinde Luiz Gustavo'yu da stoepr bölgesinde kullandı. Bireysel olarak enç ok maça çıkan stoper ise Zanka oldu. (13 tanesi ilk 11'de toplam 15 maç)

6 kez (Jailson-Zanka) 6 kez (Serdar-Zanka)



