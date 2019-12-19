Hedef zirveyi lider bitirmekti, Sivas yenilgisiyle bu hayal suya düştü. Ersun Yanal, deplasmanlarda peş peşe gelen kötü sonuçlarla kredisini tüketme noktasına geldi. Ayrıca her hafta bir oyuncunun darbeye bağlı olmayan sakatlıklar yaşaması da Yanal’ın idman metotlarını tartışılır hale getirdi. Ali Koç, Sivas yenilgisi sonrası her iki konuya da dikkat çekip, “Radikal kararlar alacağız” ifadelerini kullandı. Pazar günü ligin 16. haftasında Beşiktaş ile karşılaşacak olan Fenerbahçe’de bu kritik müsabaka, Ersun Yanal’ın geleceğini belirleyecek.

7 takımla rakip oldu

Sadece yenilgi değil, beraberlik halinde bile 58 yaşındaki teknik adamın görevine son verilebileceği iddia ediliyor. Bu nedenle Beşiktaş derbisi sadece zirveden kopmamak adına değil, Ersun Yanal’ın kaderi için de son derece kritik. Ancak istatistiklere göre Siyah-Beyazlılar, tecrübeli teknik adamın sıkıntılı süreçte karşılaşmak isteyeceği son ekip! Beşiktaş, teknik direktörlük kariyerinde Ersun Yanal’ın en çok zorlandığı rakip konumunda. 58 yaşındaki çalıştırıcı; Denizlispor, Ankaragücü, Gençlerbirliği, Manisaspor, Trabzonspor, Eskişehir ve Fenerbahçe’nin başında Kara Kartal’a karşı 24 resmi maça çıktı.

Ersun Yanal tercih yapmakta zorlanıyor! İşte son durum

Son galibiyet 2006’da

Yanal, 1995-96 sezonunda Denizlispor ile 4-0, 2001-02 sezonunda Ankaragücü ile 2-1 ve 2006-07’de Manisaspor’ın başında 1-0’lık skorlarla rakibini mağlup etti. Ersun Yanal’ın takımları Beşiktaş ile 7 defa berabere kalırken tam 14 yenilgi aldı. Deneyilmi teknik adam, Fenerbahçe ile Siyah- Beyazlılar’a rakip olduğu 3 mücadelede de puanları paylaştı.