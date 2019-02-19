Fenerbahçe, 5 günde 2 kritik maça çıkacak. Perşembe günü Avrupa Ligi’nde son 32 turu rövanşında Zenit ile karşılaşacak olan Sarı- Lacivertliler, pazartesi günü ise ligde Beşiktaş derbisini oynayacak. Futbolcuların aklı fikri bu mücadelede. Konya ile berabere kalan Fenerbahçe ligde yine 15. sıraya geriledi. Düşme hattındaki Ankaragücü ile puanlar eşit. Ligdeki konumun kritik olması nedeniyle oyuncular aralarında sohbetlerde sürekli derbiyi gündeme getiriyor.

Ersun Yanal ise bu durumdan endişeli. Tecrübeli çalıştırıcı, dünkü antrenmanda takımıyla bir toplantı yaparak önceliğin Zenit rövanşı olduğunu hatırlattı.

Şansımızı iyi kullanalım

Yanal’ın, “Avrupa Ligi’nde son 16 takım arasında kalmak için iyi bir avantaj elde ettik. Rusya’da bunu koruyup, yolumuza devam etmeliyiz. Bunun için de tamamen Zenit’e motive olmamız gerekiyor. Beşiktaş maçı da çok önemli ancak şu an önceliğimiz bu değil. Bu kadar kötü giden sezonda Avrupa’da başarılı sağlama şansımız varken bunu iyi kullanmalıyız. Zenit’i geçelim, derbiyi düşünecek vaktimiz de olacak” ifadelerini kullandığı öğrenildi. Ersun Yanal’ın kaptanlarla yaptığı görüşmede de Zenit maçının son düdüğüne kadar Beşiktaş maçının gündeme gelmemesini istediği belirtildi.