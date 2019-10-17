Ersun Yanal'ın hasreti bitti!

Moses, Rodrigues ve Hasan Ali’nin takıma katılmalarının ardından Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal, büyük bir sevinç yaşadı.

17 Ekim 2019, Perşembe 08:45
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Ersun Yanal'ın hasreti bitti!

Fenerbahçe'de sakatların dönmesi ile teknik direktör Ersun Yanal, ilk kez bir lig maçına ideale yakın bir dizilim ile çıkmayı planlıyor.

Moses, Rodrigues ve Hasan Ali’nin takıma katılmalarının ardından sezon başından beri birçok oyuncusunu orjinal mevkilerinin dışında oynatmak zorunda kalan Yanal, bu hafta ideal kadrosunu denemeye hazırlanıyor. 

Hasan’ın da dönmesi ile sağ ve sol bek oyuncularına kavuşan Ersun Yanal, kanatlarda da Moses ve Garry Rodrigues’in hücum güçlerini çok arttıracağı kanaatinde.

Kaynak: Akşam

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