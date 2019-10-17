Fenerbahçe'de sakatların dönmesi ile teknik direktör Ersun Yanal, ilk kez bir lig maçına ideale yakın bir dizilim ile çıkmayı planlıyor.

Moses, Rodrigues ve Hasan Ali’nin takıma katılmalarının ardından sezon başından beri birçok oyuncusunu orjinal mevkilerinin dışında oynatmak zorunda kalan Yanal, bu hafta ideal kadrosunu denemeye hazırlanıyor.

Hasan’ın da dönmesi ile sağ ve sol bek oyuncularına kavuşan Ersun Yanal, kanatlarda da Moses ve Garry Rodrigues’in hücum güçlerini çok arttıracağı kanaatinde.

Kaynak: Akşam