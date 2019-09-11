Teknik Direktör Ersun Yanal’ın, milli takımlardan dönecek oyunculardan sonra şekillendireceği ilk 11’den 7 bankoyu kafasında belirledi. Buna göre kalede Altay görev yapacak. Hasan Ali ve Isla’nın sakatlıkları nedeniyle sağ bekte Ozan Tufan, solda Dirar görev yapacak. Stoperlerde yine Zanka-Jailson ikilisi olacak. Sağ kananatta Rodrigues, solda Deniz Türüç yer alacak. Forvet arkasında Kruse, forvette ise Muriç olacak. Orta sahanın ortasında ise Emre, Gustavo, Tolga Ciğerci dörtlüsünden ikisi oynayabilecek.

Kaynak: Star