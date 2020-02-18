Art arda aldığı kötü sonuçlarla şampiyonluk yarışında şansını oldukça azaltan Ersun Yanal yönetimindeki Fenerbahçe'de artık tek hedef Galatasaray galibiyeti. Sarı-Kırmızılı rakibini yenerek şampiyonluğa yeniden tutunmak isteyen Sarı-Lacivertlilerde tecrübeli teknik adam Ersun Yanal'ın sahaya süreceği 11 merakla bekleniyor.

İşte Ersun Yanal'ın dev derbide sahaya çıkarması beklenen muhtemel 11:

Altay Bayındır: Genç file bekçisi, son haftalarda yediği goller nedeniyle oldukça fazla eleştiri toplasa da, Ersun Yanal'ın derbi öncesi kalede bir değişiklik yapması beklenmiyor. Harun Tekin'in Galatasaray karşısında kaleye geçmesi sürpriz olur.

Mauricio Isla: Tecrübeli sağ bek, derbide de forma giymesi beklenen isimlerden. Isla'nın yerine forma şansı bulabilecek tek isim Nabil Dirar olur.

Serdar Aziz: 1990 doğumlu başarılı stoper, derbide Fenerbahçe'nin bankolarından. Yeri en sağlam futbolculardan olan Serdar Aziz, eski takımına karşı forma giyecek.









Simon Falette: Fenerbahçe'de Galatasaray derbisinde Serdar Aziz'in yanında oynayacak isim ise belli değil. Jailson son haftalarda yaptığı hatalar nedeniyle büyük eleştiri alırken, Gustavo ve Emre'nin yokluğunda orta sahada oynayabilir. Sadık'ın da sezonu kapadığı düşünüldüğünde, geriye Falette ve Rami alternatifleri kalıyor. Yeni transfer Falette, Rami'den bir adım önde. Falette, Kırklarelispor ile oynanan kupa maçlarında da forma şansı bulmuştu ve olumlu tepkiler almıştı.

Hasan Ali Kaldırım: Son yıllarda Sarı-Lacivertli kulüpte bir kriz merkezine dönen sol bek pozisyonunda derbide kimin oynayacağı henüz belli değil. Hasan Ali Kaldırım sakatlığını atlatsa da tam anlamıyla hazır değil. Ersun Yanal'ın Hasan Ali'yi mi yoksa Dirar'ı mı sol bekte oynatacağı merakla bekleniyor. Sol ayaklı Deniz'in sol bekte oynatılması ise büyük sürpriz olur.

Ozan Tufan: Emre ve Gustavo'nun yokluğunda Ozan Tufan, Fenerbahçe'nin Galatasaray derbisinde çok şey beklediği isimlerden. Yeri garanti.

Jailson: Stoperdeki performansıyla eleştirilerin odağında olan Brezilyalı önlibero, derbide gerçek mevkisine geçebilir. Gustavo ve Emre derbide yok, Ozan'ın yanında en çok şansı olan isim Jailson. Bir ihtimal Tolga Ciğerci'yi de Ersun Yanal bu bölgede oynatabilir. Tolgay Arslan'ın ise oynama şansı oldukça düşük.

Nabil Dirar: Sarı-Lacivertlilerin tecrübeli futbolcularından olan Dirar, adeta bir joker görevi görüyor. Sağ açık, sağ bek, sol bek derken birçok yerde forma giydi. Hasan Ali'nin yokluğunda haftalardır zorunluluktan sol bekte elinden geleni yapsa da, son haftalarda o da eleştirilerin hedefi oldu. Derbide yeniden sağ açığa dönebilir. Sağ açıktaki diğer alternatif ise Deniz Türüç.

Max Kruse: Alman yıldız, derbide yeri garanti olanlardan. 2. yarıda çıkışa geçen ve art arda goller atan Kruse, Ersun Yanal'ın derbide en çok güvendiği isimlerin başında geliyor. Kruse'nin alternatifleri Mehmet Ekici ve Zajc bu sezon ligde çok az şans bulabildiler.

Deniz Türüç: Victor Moses'ın İnter'e gitmesi ve Garry Rodrigues'in sakatlanması ile Fenerbahçe'nin kanatlardaki seçenekleri oldukça azaldı. Tolga Ciğerci'nin son haftalardaki performansı oldukça düşük ve Ersun Yanal, çalışkan Tolga'ya son haftalarda ilk 11'de şans verse de hep 2. yarıların başında oyundan alıyor. Son haftalarda çıkıştaki grafiği ve duran toplardaki etkisiyle Deniz Türüç derbide 11'de forma giyebilir.

Vedat Muriç: Fenerbahçe'nin bu sezonki en etkili yıldızlarından olan Vedat Muriç, son 3 haftada gol atamayınca eleştirilerden nasibini aldı. Yine de derbide Sarı-Lacivertlilerin en büyük kozlarından. Ersun Yanal, Mevlüt Erdinç'e fazla güvenmiyor ve maçlarda çift forveti neredeyse hiç denemedi.

Emre Kayrancı