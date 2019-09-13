Fenerbahçe’de devre arası yapılan transferlerin tamamı artık alternatif oyuncu durumunda.

Yeni sezonun iskeletini oluşturmak için devre arasında yapılan Sadık, Serdar Aziz, Tolgay ve Zajc, an itibariyle ilk 11’de düşünülmüyor.

Teknik direktör Ersun Yanal savunmada Zanka-Rami ya da Jailson ikilisini düşünüyor. Bu nedenle geçen sezonunun ikinci yarısındaki stoper ikilisi olan Serdar ve Sadık forma bekleyecek.

Geçen sezon Yanal’ın gözdesi olan Tolgay Arslan ise Jailson, Gustavo, Emre, Ozan Tufan ve Tolga Ciğerci arasında şansı en az isimlerden biri.

Tecrübeli orta saha yine kulübede formayı bekleyecek isimler arasında. Benzer şekilde Miha Zajc da Kruse’nin alternatifi durumunda.Bu nedenle geçen sezon yapılan takviyelerin tamamı ideal 11’den çok yedek kulübesini güçlendirecek. Sarı-lacivertliler iki sezon içinde yaşadığı üç transfer sezonunda ciddi değişimler yaşadı.

Phillip Cocu’nun gelişiyle yaşanan transfer çalışmaları Ersun Yanal’ın devre arasında gelmesiyle devam etti. Yaz ayı transfer döneminde de benzer şekilde birçok isim gitti ve yerine yenileri geldi.

Ersun Yanal’ın kadrosu belli

Ersun Yanal, yaz transfer dönemi sonrasında ideal 11’ini tamamen netleştirdi. Sakatların da iyileşmesiyle beraber Yanal’ın şu ilk 11’le çıkmasına kesin gözüyle bakılıyor: Altay, Isla, Zanka, Rami (Jailson), Hasan Ali, Gustavo, Emre (Ozan), Dirar, Kruse, Garry Rodrigues, Vedat Muriç.

(Milliyet)