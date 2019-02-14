Ersun Yanal'ı zorlu seçimler bekliyor

Isla, Soldado, Tolgay cezalı, Mehmet Ekici sakat... Daha önce 11’de düşünülmeyen Valbuena, Eljif ve Harun ise Zenit performansıyla göz doldurdu. Ersun Yanal’ı Konya maçı öncesi yine zorlu seçimler bekliyor.

14 Şubat 2019, Perşembe 05:51
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Ersun Yanal'ı zorlu seçimler bekliyor

Ersun Yanal için bu sezon kadro seçimi yapmak 'en güzel' sıkıntı olacak... Yanal’ın elinde çok geniş bir kadro var. Oyuncuların maçtan maça değişen performanslarının yanı sıra sakatlık ve cezalılar da işin içine girince, 11 belirlemek iyice zor hale geliyor.

Ersun Yanal için Konya maçında sahaya süreceği oyuncuları belirlemek de kolay olmayacak. Mauricio İsla, Roberto Soldado ve Tolgay Arslan cezalı oldukları için görev yapamayacak. Mehmet Ekici ise sakat.

Orta sahada yeni transfer Zajc forma bekliyor ancak Eljif Elmas da Zenit karşısındaki futboluyla ilk 11’i ne kadar çok istediğini gösterdi. Önceki akşam oynanan mücadelede Moses ve Valbuena kanatlarda başarılı oldu. Bu ikilinin dışında Dirar ve Ayew de forma bekliyor.

Ersun Yanal’ın en çok zorlayacak seçim ise kalede... Volkan Demirel formayı kapmıştı. Ancak Harun Tekin, Zenit önünde çok kritik bir penaltı kurtarşı yaptı. Yanal, Volkan’dan memnun ancak bu kadar moralliyken Harun’u da oynatmak isteyebilir.

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