Fenerbahçe'nin ligdeki ilk sınavı olan Gazişehir mücadelesine 5 gün kaldı. Ancak hem transfer çalışmalarının gecikmesi, hem de hazırlık sürecinde peş peşe yaşanan sakatlıklar nedeniyle ideal kadro bir türlü kurulamadı. Ersun Yanal, hazırlık maçlarında sürekli farklı futbolcularla sahaya çıktı. Ligin başlamasına bu kadar kısa bir süre kalmasına rağmen, tecrübeli teknik adam sahaya süreceği ilk 11’i belirlemekte zorlanıyor.

Sakatlığı devam eden Hasan Ali Kaldırım’ın alternatifi yok. Bu nedenle yine Dirar’ın sol bekte oynaması bekleniyor. Yeni transfer Zanka, takımla çok az sayıda idmana çıkmasına rağmen 11’de olacak gibi görünüyor. Sakatlığını yeni atlatan Rodrigues ve Serdar Aziz’in durumuna ilerleyen günlerde karar verilecek. Moses, Mehmet Ekici, Kruse gibi ismlerin formsuz olması da Ersun Yanal’ı düşündürüyor.