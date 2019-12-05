Fenerbahçe, bu sezon ilk kez Gençlerbirliği karşısında ideal 11’iyle sahaya çıkmaya hazırlanıyordu. Tek soru işareti, Hasan Ali Kaldırım’ın durumuydu. Milli futbolcunun oynama ihtimali yüksek olsa da son karar, maç saatinde verilecek.

Ersun Yanal, Başkent ekibi karşısında sahaya süreceği kadroyu büyük ölçüde belirlese de kupadaki 4-0’lık İstanbulspor galibiyeti ve bu maçta görev yapan oyuncuların sergilediği performans, işleri karıştırdı! Dün de Moses’ın sakatlanması, tecrübeli teknik adamın farklı bir kadroya yönelmesini zorunlu kıldı. Özellikle Ferdi Kadıoğlu ve Deniz Türüç, kupada büyük beğeni topladı. Tolgay Arslan ve Jailson da etkili oynadı.

Ferdi formaya yakın

Özellikle Ferdi, 1 gol ve 1 asistlik skor katkısının dışında mücadelesi, arkadaşlarına hazırladığı pozisyonlar, bire birde yaptığı şık hareketlerle taraftarın gönlünü bir kez daha fethetti. Ersun Yanal’ın, sezon başından beri en çok eleştirildiği konulardan biri Ferdi’ye şans vermemesiydi.

20 yaşındaki orta saha oyuncusu, bu sezon ligde ilk kez Gençlerbirliği mücadelesinde sahaya 11’de çıkabilir. İstikrarsız bir futbol sergileyen Rodrigues’in yerine de Deniz kadroya girebilir.