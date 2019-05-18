Fenerbahçe’de teknik direktör Ersun Yanal’ın listesindeki oyuncuların maliyetleri yönetimi zorluyor.

Yeni sezonda mutlak şampiyonluk parolası ile yola çıkacak olan sarı-lacivertliler bu nedenle etkili bir kadro kurmak istiyor. Yanal’ın da sunduğu listede birçok pozisyon için yaptığı tercihlerin yüksek maliyetli olduğu öğrenildi. Stoper, orta saha ve golcü pozisyonundaki işini şansa bırakmak istemeyen deneyimli teknik adamın diğer bölgeler için istediği oyuncuların ise daha makul olduğu öğrenildi.

Yönetim ve Sportif Direktör Damien Comolli, Ersun Yanal’ın bu isteklerini gerçekleştirmek için elinden geleni yapıyor. Forvet hattına Ze Luis ya da Kalinic ikilisinden birini almaya çalışan sarı-lacivertlileri bu iki oyuncunun maliyeti zorluyor.

Kaynak: Skorer