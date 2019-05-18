Ersun Yanal'dan yönetime ağır transfer listesi!

Fenerbahçe’de teknik direktör Ersun Yanal’ın listesindeki oyuncuların maliyetleri yönetimi zorluyor.

18 Mayıs 2019, Cumartesi 09:53 Son Güncelleme:
- A +
Ersun Yanal'dan yönetime ağır transfer listesi!

Fenerbahçe’de teknik direktör Ersun Yanal’ın listesindeki oyuncuların maliyetleri yönetimi zorluyor.

Yeni sezonda mutlak şampiyonluk parolası ile yola çıkacak olan sarı-lacivertliler bu nedenle etkili bir kadro kurmak istiyor. Yanal’ın da sunduğu listede birçok pozisyon için yaptığı tercihlerin yüksek maliyetli olduğu öğrenildi. Stoper, orta saha ve golcü pozisyonundaki işini şansa bırakmak istemeyen deneyimli teknik adamın diğer bölgeler için istediği oyuncuların ise daha makul olduğu öğrenildi.

Yönetim ve Sportif Direktör Damien Comolli, Ersun Yanal’ın bu isteklerini gerçekleştirmek için elinden geleni yapıyor. Forvet hattına Ze Luis ya da Kalinic ikilisinden birini almaya çalışan sarı-lacivertlileri bu iki oyuncunun maliyeti zorluyor.

Kaynak: Skorer

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...