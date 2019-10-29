Fenerbahçe, Denizlispor’un ardından Konyaspor’u da mağlup etti. Peş peşe iki galibiyetle üst sıralara tırmanan Sarı-Lacivertliler’de Ersun Yanal’ın en büyük endişesi, öğrencilerinin rehavete kapılması.

Sezona iyi başladıktan sonra benzer bir süreç yaşadıklarını hatırlatan Yanal, “Peş peşe beklemediğimiz kayıplar yaşadık. Evimizde Antalya’ya yenildik. Konyaspor karşısında çok iyiydik ancak ligde sadece 9 hafta geride kaldı. Şampiyonluğa hepimiz inanıyoruz ama kazanılmayı bekleyen daha çok maçımız var” dedi.

‘Haftalarca sürmeli’

Başarılı teknik adam, “5-1’lik galibiyet sakın bizi disiplinden uzaklaştırmasın. Şimdiden boş hayallere kapılmayın. Ayaklarınız yere sağlam bassın. Şampiyonluk için bu performansı bir maç değil, haftalarca sürdürmemiz şart” diye konuştu.