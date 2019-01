Antalya'da Beinsports'a açıklamalarda bulunan Ersun Yanal'ın sözleri şu şekilde:

Oyuncuların düşündüklerini anlamak, bizim anlatmak istediklerimizi aktarmakla geçiyor zamanımız. İletişim halindeyiz sürekli. Açıkçası birbirimizi tanımaya çalışıyoruz.

"Bu tablodan rahat çıkarız"

Şu anki tablo Fenerbahçe'nin gücünü göstermiyor. Çok farklı nedenlerin bir araya gelmesiyle oluşan bir tablo bu. 1-2 kez bir takımın başına gelebilir ancak... Bazen her şey en iyisiyle bir araya gelebilir ama başarı da gelmez. Bu oradaki insanların başarısız olduğu anlamına da gelmez. Böyle değerlendirilirse yanlış olacaktır. Bu durumdan çok rahat çıkacağımızı düşünüyorum.

"Geçmişe bakıp konuşmak kolay"

Geçmişi düşünürken, yorumlarken olayları görüp, sebeplerini kolayca açıklayabiliyoruz ama bunu o an yapamıyorsunuz. Geleceği yorumlamak çok daha zor. O dönem çok çabuk dağıldık ve kısa vadede yeni bir organizasyon yaratmak kolay değil. Bir kurumun aklı ve hafızası birkaç yılda oluşuyor. Buna bağlılık sürekli olursa, bir bina gibi üzerine koyarak gidersiniz. O hafıza bir anda yok edildiğinde ihtiyaç duyulan diğer hafıza gelmiyor. Bu da sizi başarısızlığa götürebilir.

Fenerbahçe bu durumu çok da sert geçmedi. İkinci oldu. Şampiyon da olabilirdi. Belki o zaman bu dönemler konuşulmayacaktı bile... Arda arda elde edilen başarılarla gelen ekonomik kârlar başka başarıların kazanılmasını da sağlıyor tabii ki. Ama tersi de olabiliyor. Ortak bir aklın yönetiminden geçiyor bu durumlar.

"Kalitesiz takım olduğumuza eleştirisine katılmıyorum"

Sonucu etkileyen her faktör değerlendirilmek zorundadır. Her detaya bakmalısınız. Bir taraftan da bugünün sorunlarını çözmelisiniz. Dayanıklılığı ve gücü 3-4 günde geliştiremezsiniz. Her ne olursa olsun Fenerbahçe oyuncusu kendinde kuvveti hissediyorsa çok daha iyi bir geri dönüş sağlanabilir. Takımın kalitesiz ve güçsüz olduğuna da katılmıyorum. Asla da geçmiş dönemdeki arkadaşlarla ilgili 'Bunu yapmışlar, bunu yapmamışlar' demek istemiyorum. Çok kaliteli kişilerdi ve background'ları da tartışılmayacak isimlerdi.

"Bize skor lazım"

Takım olmak için öncelikle sahada takım olman lazım. Skorların seni desteklemesi lazım. Ama bu da yetmez. Satada gelenelr var, camiası, medyası, çalışanları var. AYnı duygu ve hissiyata sahip olduğunda takım olunuyor. Bu sinerji için her şey mevcut mu, evet. Bizim şu an skora ihtiyacımız var. Skorlar gelince coşku ve ateş de ortaya çıkacaktır.

"Transferlerin katkılarının çok fazla olması isteniyor"

Birçok haber çıkıyor. Birçok isim var. Bu isimleri söylemeyecek en baştaki kişi benim. Fenerbahçe'nin hedefleri şampiyonluktan da büyüktür. Her şeyiyle farklı bir camia. Buraya gelecek oyuncuları çok dikkatli incelemek durumundayız. Eminim ki çok fazla çalışılıyor ve tartışılıyor isimler üzerinde. Takıma katkılarının çok fazla olması isteniyor tabii ki.

Transferin bitimine 20 gün var. Daha başındayız bu sürecin. FFP'yi doğru yerde tutacak çalışmalar da yapılıyor. Elimizdeki oyuncular en iyi şekilde değerlendirilecek ve bu takım ikinci yarıda çok daha farklı olacak.