Fenerbahçe yeni teknik direktörü Erol Bulut yönetiminde ilk 20 haftada 42 puan toplarken 2,1 maç başına puan ortalamasına ulaştı ve 42 gol attı. Erol Bulut böylece 20.haftalar itibariyle Ersun Yanal ile şampiyonluk yaşanan 2013-14 sezonunda sonra en iyi performansa imza attı

Fenerbahçe 2013-14 sezonunda 20.haftada 44 puanla zirvede yer almış ve 46 gol atmıştı. Daha sonraki sezonlarda 20.haftalar itibariyle sadece Erol Bulut yönetiminde bu sezon mücadele eden takım 40 gol ve 40 puan barajını aynı anda geçti. 2014-15 sezonunda ve 2015-16 sezonunda Fenerbahçe ilk 20 hafta sonunda 46 puana ulaşmış ancak 35 golü geçememişti. Sözü geçen iki sezonda da Fenerbahçe 2. olmuştu









Tolga Kuru / Fanatik.com.tr