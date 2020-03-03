Ersun Yanal'ın yayıncı kuruluşa açıklamaları şu şekilde:

Bir istişare sonucu buradayım. Böyle bir karar aldık takımın maçı çok yakın olduğu için. Yönetim böyle bir ricada bulundu. Dirar, Hasan Ali, Emre ve Garry Rodirgues'in problemleri devam ediyor.

Kadromuz belli. Oyuncular çıkıp en iyisini yapacaklardır. İki ayaklı bir tur mücadelesi. İkinci maç için takımıma başarılar dilemek durumundayım.

Bir istişare sonucu buradayım. Böyle bir karar aldık takımın maçı çok yakın olduğu için. Yönetim böyle bir ricada bulundu. İki ayaklı bir tur mücadelesi. İkinci maç için takımıma başarılar dilemek durumundayım.