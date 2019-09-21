Sarı-Lacivertliler’in teknik patronu, Ankaragücü maçının kendileri için çok önemli olduğunu dile getirdi. Ersun Yanal, geçtiğimiz hafta Alanya’da aldıkları yenilgiyi ‘yol kazası’ olarak niteleyerek, “Yediğimiz goller sonrası direnç gösteremedik. Hatalarımız da gün yüzüne çıktı. Hafta boyunca bunların üzerinde durduk” ifadelerini kullandı. Tecrübeli teknik adam, “Ankaragücü karışısında kazanmamız, hem geçen haftayı telafi etmemizi sağlayacak hem de önümüzdeki hafta oynayacağımız derbiye daha güçlü ve moralli çıkmamızı sağlayacak” yorumunu yaptı.

‘Taraftara güven vermeliyiz’

Yanal, bu akşamki maç öncesinde futbolcularını kart konusunda uyardığını da sözlerine ekledi. Başarılı çalıştırıcı, “Taraftarlarımız her zamanki gibi bizi destekleyecek. Ankaragücü karşısında oynayacağımız futbolla, gelecek adına onlara güven vermemiz de gerekiyor” diye konuştu.

Yusuf Dursun

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