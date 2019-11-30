Ersun Yanal, Yeni Malatyaspor maçında sahaya sürdüğü kadro ve yaptığı oyuncu değişiklikleri nedeniyle hedef tahtasına oturtulmuştu. Göztepe mücadelesi, başarılı teknik adam için de son derece önemli. Yaşanacak kayıp, eleştirilerin dozunun iyice artmasına neden olacak. Bunun farkında olan Ersun Yanal, İzmir’de kazanmalarının şart olduğunu söyledi. Yanal, “Sahasında taraftar desteğini arkasına alan Göztepe ile kora kor bir mücadelenin içine gireceğiz. Kolay olmayacak. Geçen hafta Malatyaspor karşısında yaptığımız hataları ve kaçan pozisyonları hafta içinde masaya yatırdık. Eksiklerimiz üzerinde durduk, bunları gidermek için çok çalıştık” ifadelerini kullandı.

‘Elimiz daha güçlü’

Deneyimli çalıştırıcı Kruse ve Muriç’in takıma dönmeleri sonrası elinin güçlendiğini söyledi. Ersun Yanal, “Göztepe deplasmanında bizim için 3 puan dışında bir seçenek yok. Çok iyi çalıştık, hazırlandık. İstediğimiz sonucu alarak İstanbul’a döneceğimize inanıyorum” dedi.

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