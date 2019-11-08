Süper Lig'in 11. haftasının açılış maçında Fenerbahçe, Kasımpaşa'yı ağırlayacak. Sarı Lacivertli ekip, Kasımpaşa karşısında galip gelip Süper Lig'de zirvenin tek sahibi olmayı planlıyor. Mücadele öncesi yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunan Fenerbahçe teknik direktörü Ersun Yanal, zor bir lig yaşadıklarını belirtti. Kırılma maçlarının çok fazla olduğunu vurgulayan deneyimli teknik adam, "Zor bir lig yaşadığımızı hep söylüyorum. Kırılma maçları çok fazla. Bizim oyunumuzun istatistiklerinin bize verdiği karşılığı sonuçla birleştirmeliyiz. Sonuç olarak bunu gerçekleştirmeliyiz." dedi.

Sakatlıkları nedeniyle Kasımpaşa maçının kadrosuna yer almayan Emre Belözoğlu ve Max Kruse hakkında sorulan soruya Yanal, ''Sakatlıklardan dolayı ufak tefek sorunlar yaşadık ama yerine oynayacak arkadaşların eksikliklerini aratmayacağını düşünüyorum. Aynı performansı vereceklerdir.'' cevabını verdi.

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