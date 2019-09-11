Fenerbahçe, dün yaptığı idmanla Alanyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü. Teknik Direktör Ersun Yanal yönetimindeki antrenmanda ısınma hareketlerinin ardından pas ve taktik çalışması gerçekleştirildi. Tecrübeli çalıştırıcı özellikle pas hatası yapan oyuncularını sert bir dille uyardı. Antrenman öncesinde takımla kısa bir toplantı gerçekleştiren Ersun Yanal, Alanyaspor maçının önemine dikkat çekti.

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Öğrencilerinden üç puan isteyen Yanal’ın, “Zor bir maç bizi bekliyor. Bireysel hata yapmanızı kesinlikle istemiyorum. Bu hatalar bize istemediğimiz durumlar yaşatabilir. Alanyaspor maçında tek düşüncemiz olacak; galibiyet... Sahadan galibiyetle ayrılarak kaybettiğimiz liderliği geri alalım. 6. haftadaki Galatasaray maçına kadar kayıp istemiyorum. Bunun ilk ayağı da Alanya maçı... Sahaya çıkıp üç puanı alacaksınız” dediği öğrenildi.