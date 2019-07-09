İlk etap kampını Topuk Yaylası’nda sürdüren Fenerbahçe’de tam bir kenetlenme söz konusu...

Önceki gün Sarı-Lacivertli futbolcular, taraftarlar ile bir araya gelirken Düzce’deki tesislerde coşkulu anlar yaşanmıştı. Dün ise teknik direktör Ersun Yanal ve idari menacer Volkan Balla’nın ev sahipliğinde medya mensuplarına yemek verildi. S

abah idmanından sonra düzenlenen barbekü partisinde oldukça sıcak bir ortam vardı. Bol bol sohbet imkanı bulunurken, Yanal kamp çalışmaları hakkında bilgi verdi, özellikle gençlere ayrı parantez açtı.

U19 Takımı’nı özellikle Topuk Yaylası’na getirdiğini belirten Yanal, “Bu durum gençler için hem fırsat hem de büyük bir şans. Çalışmalarımız çok güzel gidiyor. Yeni katılanlar da hemen ortama uyum sağladı. Gelecek olanların da en kısa zamanda aramıza katılması gücümüze güç katacak. Her geçen gün daha iyi seviyeye ulaşıyoruz” ifadelerini kullandı.