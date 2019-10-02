Fenerbahçe teknik direktörü Ersun Yanal, dün basın mensuplarıyla gerçekleştirdiği sohbet toplantısında çok önemli açıklamalar yaptı. Yanal, uzun süredir forma vermediği Serdar Aziz ile lig kadrosuna dahil etmediği Mehmet Ekici hakkında itiraf niteliğinde sözler söyledi.

"Üzüle üzüle çıkardık"

Yanal'ın bu sezon başı yapılanmasına kafasını karıştıran noktalardan biri, orta saha mevkiindeki oyuncu kalabalığıydı. Tecrübeli hoca, bu kalabalık nedeniyle federasyona verdiği kadroya Mehmet Ekici'yi dahil etmemişti. Yanal'ın, Mehmet Ekici'nin genel performansından pek de memnun olmadığı, bu nedenle de gurbetçi futbolcuyu liste dışı bırakmakta pek de tereddüt etmediği düşünülmüştü. Ancak gerçeklerin hiç de öyle olmadığı anlaşıldı. Dün konuya ilişkin yorum yapan Ersun Yanal, "Mehmet Ekici'yi üzüle üzüle kadrodan çıkarmak zorunda kaldık" ifadelerini kullandı.

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"Kolunda kırık var!"

Fenerbahçe'nin çok tartışılan bir başka konusu ise, Yanal'ın bu seneki stoper tercihleri. Kadrosunda Serdar Aziz ve Sadık Çiftpınar olmasına karşın, Zanka'nın yanında Jailson'dan vazgeçmeyen; Zanka'yı oyundan aldığında bile yine Sadık ve Serdar yerine Gustavo'yu defansta oynatan Yanal'ın bu tercihlerinin altında da yine bilinmeyen bir gerçeğin saklı olduğu anlaşıldı. Serdar Aziz'in sakat olduğunu belirten Yanal, "Kolunda uzun bir kırık var. Allah korusun maçta bir düşse, ameliyat olması gerekiyor. Daha ciddi bir sakatlık olmaması için oynatmıyoruz." diyerek Milli futbolcuya neden bir türlü forma vermediğini de açıklığa kavuşturdu.