Fenerbahçe için ligde peş peşe Trabzon ve Alanya maçlarında yaşanan 5 puanlık kayıp, Ankaragücü mücadelesinin önemini iyice artırdı. Ancak hemen sonrasında Kadıköy’de oynanacak Galatasaray derbisi, Ersun Yanal’ı endişelendiriyor. Futbolcuların büyük bölümünün şimdiden derbiyi konuşması, Yanal’ı harekete geçirdi. Deneyimli çalıştırıcı, dün öğrencileriyle bir toplantı yaparak Galatasaray’ı düşünmenin büyük bir hata olduğunu söyledi. Ersun Yanal, “Bizim için düğüm maçı, Ankaragücü karşılaşması. Mutlaka kazanmamız gerekiyor. Eğer Ankara’dan 3 puanla dönemezsek, sonraki hafta Galatasaray’ı yenmenin bir anlamı kalmaz! Bu nedenle sadece Ankaragücü karşılaşmasını düşünüp, bu maça hazırlanmanızı istiyorum” diye konuştu.

‘Maç maç bakalım’

Antrenör Volkan Demirel ve kaptan Emre Belözoğlu da benzer bir konuşma yaparak, “Şampiyonluk yolunda artık her hafta kritik. Bu nedenle maç maç ilerlememiz gerekiyor. Önce Ankaragücü’nü yenelim” ifadelerini kullandı.