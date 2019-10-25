Fenerbahçe, Konyaspor maçının hazırlıklarını ara vermeden sürdürüyor. Ersun Yanal, dünkü antrenmandan önce öğrencileriyle bir konuşma yaptı. Yanal, Konya maçının sadece puan olarak değil, moral olarak da önemli olduğunun altını çizdi.

Tecrübeli teknik adam, “Evimizdeki son maçımızda Antalyaspor’a kaybetmiştik. Bizi desteklemeye gelen binlerce taraftarımızı evlerine üzgün gönderdik. Konya karşısında kendimizi affettirmemiz şart. Ancak bunun için sadece kazanmak yetmez. İyi bir futbol sergileyerek bunu yapmamız şart” ifadelerini kullandı. Ersun Yanal, Denizlispor karşısındaki mücadeleden memnun kaldığını söyleyerek, “Çok önemli bir galibiyet aldık. Ancak tempomuzu artırmalı, daha coşkulu oynamalıyız” diye konuştu.

‘En çok koşan takım’

Başarılı çalıştırıcı son olarak Konyaspor’un çok tehlikeli bir takım olduğunu belirterek, “Karşımızda 90 dakika boyunca savaşan bir rakip var. Ligin en çok koşan takımıyla karşı karşıya geleceğiz. Pozisyona girmemiz kolay olmayacak. Bu nedenle bulduğumuz her fırsatı değerlendirmemiz ve son düdüğe kadar konsantrasyonumuzu kaybetmeden oynamamız gerekiyor” uyarısında bulundu.

Yusuf Dursun